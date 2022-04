Fact Check: क्या भारतीय डाक निकाल रहा कोई लकी ड्रा? जानें वायरल मैसेज का सच

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 22 अप्रैल: भारतीय डाक विभाग के पास लोगों के खत और सामान पहुंचाने का जिम्मा है, लेकिन वहां पर आपको निवेश से जुड़ी कई स्कीम्स भी मिल जाएंगी। अब सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि भारतीय डाक विभाग एक लकी ड्रा चला रहा, जिसमें आप हजारों रुपये जीत सकते हैं। बहुत से लोग बिना सच्चाई जाने आवेदन भी कर दे रहे हैं। इसको लेकर अब डाक विभाग ने भी चेतावनी दी है।

दरअसल इंडियन पोस्ट ऑफिस के नाम से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है। जिसमें लोगों से आवेदन के नाम पर व्यक्तिगत विवरण मांगे जा रहे। इसमें दावा किया गया कि इस आवेदन के बाद एक लकी ड्रा निकलेगा, जिसमें लोग घर बैठे 6000 रुपये जीत सकते हैं। डाक विभाग के मुताबिक उसकी ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चलाई गई है। ये पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस मैसेज के झांसे में ना पड़ें।

वैसा ये कोई पहली बार नहीं है, जब सरकारी संस्थान के नाम पर फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं। अभी फरवरी 2022 में एक वेबसाइट ने इंडियन पोस्ट की 170वीं वर्षगांठ के अवसर 20 हजार का इनाम देने का दावा किया था। उस दौरान लोगों से चार प्रश्न पूछे जा रहे थे। इनाम देने वालों ने कहा था कि लोगों को पैसे पाने के लिए एक मैसेज को 20 दोस्तों या फिर 5 ग्रुप में शेयर करना होगा। हालांकि बाद में ये दावा भी झूठा निकला, ऐसे में आप भी इन तरह के मैसेज से सावधान रहें।

A #FAKE lucky draw in the name of @IndiaPostOffice is viral on social media and is offering a chance to win ₹6,000 after seeking one's personal details#PIBFactCheck

▶️It's a scam & is not related with India Post

Join us on #Telegram for quick updates: https://t.co/zxufu1aRNO pic.twitter.com/FCPT3kGuRX