Fact Check: रेलवे में क्लर्क पदों पर नौकरी के नाम पर फैलाया जा रहा है झूठ

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं में रेलवे में नौकरी को लेकर काफी उत्साह देखा जाता है। रेलवे में काफी नौकरियां निकलती हैं तो इनके विज्ञापन पर भी युवा काफी नजर रखते हैं लेकिन रेलवे में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा भी हो रहा है। रेलवे में नौकरी को लेकर कई बार फर्जी विज्ञापन सामने आए हैं। एक बार फिर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसे क्लर्क पदों के लिए ऑफर लेटर कहा जा रहा है। रेलवे ने बताया है कि ये पूरी तरह से फर्जी है।

क्या है मैसेज में

रेल मंत्रालय के नाम पर एक ऑफर लेटर का स्क्रीनशॉट सामने आया है, जिसमें क्लर्क की पोस्ट पर नियुक्ति होने की बात कही गई है। यह ऑफर लेटर सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर खूब चल रहा है। सरकारी सूचना एजेंसी पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने इस लेटर को लेकर साफ किया है कि ये फेक है और इस पर यकीन ना किया जाए। पीआईबी फैक्ट चेक ने रेल मंत्रालय के नाम से जारी फर्जी जॉब ऑफर लेटर को ठगी की एक कोशिश बताते हुए इससे बचने को कहा है। बता दें कि रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर कई बार लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। युवाओं को निशाना बनाने के लिए अक्सर इसी तरह के फर्जी विज्ञापन देकर उनको लुभाया जाता है।

An offer letter issued in the name of the Ministry of Railways claims that the applicant has been appointed for the post of clerk#PIBFactCheck

▶️This letter is #Fake.

▶️Jobs in railways are offered o­nly o­n passing examinations conducted by @RailMinIndia through its 21 RRBs. pic.twitter.com/laOlR1knzX