Fact Check: क्या एक्सीडेंट के बाद रोहित शर्मा ने ऋषभ पंत को किया रक्तदान?, जानें क्या है वायरल तस्वीर का सच

AFWA की पड़ताल में पाया गया कि रोहित शर्मा द्वारा पंत को ब्लड डोनेट करने की जल्दबाजी की खबर सच नहीं है। वायरल हो रही भारतीय कप्तान की फोटो भी हाल की नहीं, बल्कि छह साल से ज्यादा पुरानी है।

Fact Check

oi-Sushil Kumar

Rishabh Pant accident: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत पिछले साल 30 दिसंबर को रुड़की में अपने घर जाते समय एक घातक दुर्घटना का शिकार हुए थे। पंत का इलाज देहरादून के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। अब सोशल मीडिया पर अस्पताल के बिस्तर पर लेटे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की एक तस्वीर वायरल हो रही है।

शर्मा की फोटो शेयर करने वालों ने दावा किया कि वह घायल पंत से रक्तदान करने के लिए मिले थे। "वह आपातकालीन स्थिति में रक्तदान करने के लिए पंत से मिले क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें तुरंत एक ही रक्त समूह वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, रोहित शर्मा नेता और रक्षक की परिभाषा है।

All went well. Thank you for your good wishes. Can't wait to be back at it 🏃🏻 pic.twitter.com/llKqRtc3LJ