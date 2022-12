Fact Check: फेमस राइटर Bess Kalb का दावा, Twitter की बनीं नई CEO, जानें क्या बोले Elon Musk

फैक्ट चेक में पता चला कि बेस कल्ब का ट्वीट व्यंग्यात्मक है। ट्वीट की थ्रेड में उनके कई ट्वीट स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि वह मस्क की आलोचना करती हैं।

Twitter CEO: सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी एमी पुरस्कार-नामित लेखिका बेस कल्ब को ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। जब यह खबर बहुत तेजी से वायरल हुई तो इसका फैक्ट चेक किया गया। फैक्ट चेक करने पर असलियत कुछ और ही निकली। ट्विटर के वर्तमान सीईओ जब से एलान किया है कि वह जल्द ही इस पद से हट जाएंगे। तब से सीईओ को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं।

Can finally announce: I am humbled, honored, and frankly still in shock to be the new CEO of @twitter. Though we haven't always seen eye to eye (Edgelord memes! Verification fiasco! The "sink" joke being the full extent of his business plan!) I am thrilled @elonmusk took a chan