Elon Musk to resign from Twitter: जल्द ही ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा देंगे एलन मस्क

ट्विटर के सीईओ पद से जल्द ही इस्तीफा देने का एलन मस्क ने किया ऐलान। मस्क ने ट्वीट करके कहा कि जैसे ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो इसे जिंदा रख सके मैं इस्तीफा दे दूंगा

International

oi-Ankur Singh

Elon Musk to resign from Twitter CEO: ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा कि वह ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। मस्क ने कहा कि जैसे ही कोई सीईओ पद के लिए मिल जाता है मैं जल्द से जल्द कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दूंगा। इसके बाद मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर और सर्वर टीम को संभालूंगा। गौर करने वाली बात है कि इससे पहले मस्क ने एक ट्विटर पोल डालकर लोगों से पूछा था कि क्या मुझे ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पोल में तकरीबन 1.75 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमे से 57.5 फीसदी लोगों ने मस्क को इस्तीफा देने के लिए कहा, जबकि 42 फीसदी ने कहा कि उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए।

इसे भी पढ़ें- 'महादेव' फेम Mohit Raina ने तलाक की अफवाहों पर किया रिएक्ट, बताई शादी की फोटो डिलीट करने की सच्चाई

बता दें एलन मस्क ने पहली बार ट्विटर पर सीईओ पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने मस्क को सीईओ पद से इस्तीफा देने के पक्ष में वोट किया, उसके बाद मस्क ने यह फैसला लिया है। जिस तरह से मस्क ट्विटर पर अपना अधिकतर समय दे रहे थे, उसकी वजह से टेस्ला में उनकी सक्रियता पर सवाल खड़े हो रहे थे। टेस्ला में मस्क मुख्य तौर पर प्रोडक्ट डिजाइन और इंजीनियरिंग पर काम करते हैं।

एलन मस्क ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि वह काफी कुछ इस समय कर रहे हैं, उनके पास काफी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने कहा था कि वह ट्विटर के सीईओ के लिए किसी की तलाश करेंगे। रविवार को मस्क ने कहा था कि ट्विटर के सीईओ पद के लिए अभी तक कोई नहीं मिला है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो ट्विटर को जिंदा रख सके। गौर करने वाली बात है कि ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव किए गए हैं। ब्लू टिक से लेकर ट्विटर पर सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के लिंक को शेयर करने पर प्रतिबंध जैसे कई बदलाव किए गए हैं।

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.