Fact Check: फर्जी डीलरशिप सर्टिफिकेट को लेकर इंडियन ऑयल ने किया अलर्ट, जानिए पूरा सच

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 23 नवंबर। अगर आपके पास भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से डीलरशिप का कोई सर्टिफिकेट आया है तो सावधान हो जाएं क्योंकि यह फर्जी हो सकता है। जी हां, कई लोगों को फर्जी डीलरशिप सर्टिफिकेट मिल रहे हैं जिसके चलते उनके साथ ठगी की जा रही है। इस बात की जानकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिलने पर उनकी तरफ से एक स्पष्टिकरण जारी किया गया। अपने ट्वीट में इंडियन ऑयल ने कहा है कि सर्टिफिकेट के सत्यापन के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के नजदीकी ऑफिस में जाएं।

भोले-भाले लोगों से पैसे ऐंठने के लिए ठग कई तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं, अब फर्जी डीलरशिप सर्टिफिकेट से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। पहली नजर में देखने पर सर्टिफिकेट असली लगता है क्योंकि इस फर्जी दस्तावेज में इंडियन ऑयल का लोगो लगा है, इसके अलावा बड़े-बड़े अक्षरों में व्यक्ति का नाम लिखा गया है। सर्टिफिकेट में कहा गया है कि उन्हें डीलरशिप सर्टिफिकेट के लिए 1,45,200 रुपए की राशि मिल गई है। इसके बाद कुछ ना कुछ बहाना बनाकर उस व्यक्ति से पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है।

It has come to our attention that fake dealership certificate is being granted to individuals. The public is advised to beware of this fraud. People are advised to visit the nearest area office of OMCs for authentication.

