Fact check: क्या AIUDF चीफ ने कही हिंदुओं को कन्वर्ट कराने की बात? जानिए पूरा सच

दिसपूर। देश के पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी रैली की गाड़ी को पांचवें गेयर में डाल दिया है। इसी क्रम में असम में बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां लगातार रोड शो कर रही हैं। इस बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे के मुताबिक बदरुद्दीन अजमल ने मंच से भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि असम में अगर एआईयूडीएफ सत्ता में आती है तो यहां से हिंदुओं का सफाया हो जाएगा।

बता दें कि असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईयूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन का हिस्सा है। ट्विटर और फेसबुक यूजर्स ने बदरुद्दीन अजमल के 36 सेकंड की क्लिप पोस्ट की है, जिसमें उन्हें कहते सुना जा सकता है कि मुगलों ने इस देश पर 800 वर्षों तक शासन किया। भारत इस्‍लामिक राष्‍ट्र बनेगा। इसके आगे अजमल कहते हैं कि इंशाल्लाह, यूपीए और हमारा महागठबंधन एक दिन सत्ता में होगा, और तक आपकी पार्टी एआईयूडीएफ इसकी भागीदार होगी...भारत में एक भी हिंदू नहीं रह जाएगा, सभी को मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।

If AIUDF alliance comes to power, then there will be no Hindu left in India. Statement made @AIUDFOfficial chief Badaruddin Ajmal. @INCIndia any comments on it or you have the same aim too? pic.twitter.com/h0Rx5tkx5I