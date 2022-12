Delhi: द्वारका में लड़के ने छात्रा पर फेंका तेजाब, CCTV फुटेज आया सामने

दिल्ली में एक लड़के ने स्कूली छात्रा पर एसिड से हमला किया। जिसमें वो बुरी तरह घायल हुई। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

Delhi

oi-Ashutosh Tiwari

राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां द्वारका जिले में लड़के ने एक छात्रा पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में छात्रा बुरी तरह झुलस गई, जिसको तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह करीब 9 बजे एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि पुलिस स्टेशन मोहन गार्डन के क्षेत्र में एक स्कूली छात्रा पर दो लड़कों ने तेजाब फेंक दिया। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज भी लगा, जिसमें ये वारदात कैद हुई है।

चश्मदीदों के मुताबिक 7.30 बजे के आसपास लड़की अपनी बहन के साथ खड़ी थी, तभी दो आरोपी बाइक से आए और उस पर तेजाब फेंक दिया। लड़की की उम्र अभी 17 साल है। फिलहाल गंभीर हालत में उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की हालत स्थिर है, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी डॉक्टर ही दे सकते हैं। प्रारंभिक पूछताछ में लड़की ने दो लोगों का नाम बताया। जिसके आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है।

Acid Attack! #Shocking

When will this stop?

Shall we pass a law of an eye for an eye?

A boy threw acid on a girl's face at Tiranga Chowk before Dwarka metro station.#AcidAttack #Delhi #Shame pic.twitter.com/un17ZHj3uX