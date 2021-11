Kundali : अपनी कुंडली में स्वयं देखिए धनवान बनने के योग

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 26 नवंबर। धनवान बनना हर कोई चाहता है, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद भी अनेक लोग सामान्य जीवन जीने इतना पैसा भी नहीं कमा पाते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो जातक की जन्मकुंडली में धनवान बनने या न बनने के योग होते हैं। ग्रहों की दशा, स्थिति, उन पर शुभ और पाप ग्रहों की दृष्टि के अनुसार धनवान बनने के अनेक प्रकार से योग बनते हैं। जो जो ग्रह नवमेश और पंचमेश से युक्त या दृष्ट हो वे सुखप्रद होते हैं एवं अष्टमेश, षष्ठेश, व्ययेश और मारकेश से युक्त हो वे शोक प्रदान करते हैं।

आइए जानते हैं कुछ विशेष विशेष योगों के बारे में

English summary

In Kundali, The second house in the birth chart is known as Dhana Bhava. This indicates money or wealth in a person’s life.