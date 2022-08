क्या होते हैं मुहूर्त, 24 घंटे में 30 मुहूर्तो का क्या है महत्व?

Astrology

नई दिल्ली, 19 अगस्त। वैदिक काल से भारतीय परंपरा में मुहूर्तो का बड़ा महत्व बताया गया है। प्रत्येक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त का विचार अवश्य किया जाता है। वास्तव में मुहूर्त समय मापने की एक प्राचीन इकाई है। सूर्योदय से सूर्योदय तक अर्थात् 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात्रि में होते हैं। एक मुहूर्त दो घड़ी अर्थात् लगभग 48 मिनट का होता है। इन 30 मुहूर्तो में कुछ शुभ तो कुछ अशुभ होते हैं। इसलिए कार्यो की सिद्धि और सफलता के लिए शुभ मुहूर्तो का विचार किया जाता है। आइए जानते हैं 30 मुहूर्तो के नाम, शुभ-अशुभ और इनका समय।

