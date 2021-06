Sun Transit in Gemini: सूर्य का मिथुन में गोचर, जानिए आपकी राशि पर क्या होगा असर

Astrology

नई दिल्ली, 9 जून। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, सरकारी सेवा क्षेत्र, आत्मा और पिता का कारक ग्रह सूर्य 15 जून 2021 को प्रात: 6 बजे मिथुन राशि में गोचर करने जा रहा है। 16 जुलाई तक सूर्य इसी राशि में रहेगा। नवग्रहों का राजा सूर्य जब भी अपनी राशि बदलता है तब गोचर के अनुसार अपना फल समस्त राशि के जातकों को प्रदान करता है। आइए जानते हैं सभी राशि के जातकों को सूर्य के मिथुन में गोचर के दौरान क्या फल मिलने वाला है।

मेष : मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर तृतीय स्थान में होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बंधुओं से पूरा सहयोग मिलेगा। भूमि, संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। यहां से सूर्य पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है इसलिए भाग्य को बल मिलेगा। अटके हुए सारे कार्य गति पकड़ेंगे। भौतिक सुख-संपदा प्राप्त होगी।

वृषभ : सूर्य का गोचर द्वितीय स्थान में होने वाला है। द्वितीय भाव धन स्थान में शुक्र पहले से मौजूद है। सूर्य और शुक्र की युति मिलकर आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के संकेत दे रही है। हालांकिकई मामलों में कार्य अटक भी सकते हैं क्योंकियहां शुक्र अस्त हो जाने से दांपत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है। सरकारी सेवा क्षेत्र वालों को प्रमोशन मिलेगा।

मिथुन : लग्न स्थान में सूर्य आएगा। नौकरीपेशा लोगों को अच्छी तरक्की मिलेगी लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नेत्र रोग परेशान करेंगे। किसी बात की चिंता भी हो सकती है। आर्थिक संकट कम होगा। कारोबारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन प्रभावित होगा। साझेदारी में किए गए कार्य लाभ नहीं देंगे। इसलिए नए प्रोजेक्ट में ध्यान रखें।

कर्क : आपके लिए सूर्य का गोचर द्वादश स्थान में होने से खर्च में बेतहाशा वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही यहां से सूर्य की सीधी दृष्टि छठे भाव पर होने से रोगों में वृद्धि हो सकती है। शत्रु सक्रिय होंगे और कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई विवाद होने की संभावना बन सकती है। नौकरीपेशा को तरक्की मिलेगी। बिजनेस में लाभ होगा।

सिंह : आपके लिए बेहतरीन समय प्रारंभ होने वाला है। सूर्य का गोचर आपके लिए एकादश स्थान में होने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कारोबारियों को नया काम प्रारंभ करने से लाभ होगा। सरकारी सेवा क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा। शारीरिक स्वस्थता रहेगी। पुराने रोग समाप्त होंगे। आर्थिक लाभ होगा। गोचर के दौरान कोई बड़ा काम पूरा होने के योग बन रहे हैं।

कन्या : इस राशि के लोगों के आजीविका के साधनों में वृद्धि होने वाली है। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। नौकरीपेशा को तरक्की मिलेगी और कारोबारियों को लाभ के अवसर आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दशम में बैठकर सूर्य की सीधी दृष्टि सुख स्थान पर हो रही है। माता की ओर से सुख मिलेगा। धन लाभ होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होने की स्थिति बनेगी।

तुला : भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होने के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। पितृ दोष है और उससे परेशानियां आ रही हैं तो उसमें राहत मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी और आप कोई भूमि, संपत्ति, वाहन खरीद सकते हैं। रोगों से छुटकारा मिलेगा।

वृश्चिक : आपको बहुत सतर्क होकर चलना होगा। आपके अष्टम भाव में सूर्य का आना शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी प्रकार की चोट दुर्घटना की आशंका है। मस्तिष्क और नेत्र रोग के कारण बड़ी दिक्कत आ सकती है। शत्रुओं से परेशान रहेंगे। आर्थिक जरूरत आ सकती है। नौकरीपेशा को केवल अपने काम पर ध्यान देना है वरना किसी विवाद में फंस सकते हैं।

धनु : पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए सूर्य का यह गोचर काफी लाभदायक रहने वाला है। बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा। घर परिवार में नए मेहमान का आगमन होगा। आर्थिक स्थिति प्रबल होने वाली है। नौकरीपेशा को अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन मिलेगा। कारोबारी साझेदारी में काम प्रारंभ कर सकते हैं।

मकर : मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होने से नेत्र और मस्तिष्क संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे। आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। किसी भी कार्य को करने में उत्साह की कमी रहेगी। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे जिससे मानसिक कष्ट होगा। आर्थिक स्थिति में धीमी गति से सुधार आएगा। आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं।

कुंभ : संतान की ओर से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आपकी कोई बड़ी योजना साकार हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ने की आशंका है। कारोबारियों को काम में भटकाव हो सकता है और नौकरीपेशा की मानसिक स्थिति कार्य की अधिकता से गड़बड़ा सकती है।

मीन : सुख स्थान में सूर्य का गोचर होने के कारण मीन राशि के लिए यह माह सबसे बेहतर साबित होने वाला है। भौतिक सुख, संपत्ति, वाहन प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। माता की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। माता का पूरा सहयोग भी मिलेगा। नौकरीपेशा को कार्य की सराहना और प्रमोशन दोनों मिलेगा। नया कार्य प्रारंभ करने की स्थिति बनेगी।

