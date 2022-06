सूर्य आज से मिथुन राशि में, तीन राशि वाले होंगे मालामाल

Astrology

नई दिल्ली, 15 जून। मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा, सरकारी सेवा, आत्मा और पिता का कारक ग्रह सूर्य 15 जून 2022 को दोपहर 12 बजकर 03 मिनट पर वृषभ राशि में चक्र पूर्ण कर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य 16 जुलाई तक इसी राशि में रहेगा। बुध की राशि मिथुन में सूर्य का गोचर अनेक राशि वालों को शुभ फल प्रदान करने वाला है। सिंह, मिथुन और कन्या लग्न व राशि वालों को विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जिनकी कुंडली के केंद्र स्थानों में सूर्य और बुध हों उन्हें भी इसके अत्यंत चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं।

आइए जानते हैं किस राशि पर मिथुन के सूर्य का क्या फल रहेगा?

मेष : मेष राशि के लिए मिथुन के सूर्य का गोचर तृतीय स्थान में होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई-बंधुओं से पूरा सहयोग मिलेगा। भूमि, संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे। परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे। यहां से सूर्य पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है इसलिए भाग्य को बल मिलेगा। अटके हुए सारे कार्य गति पकड़ेंगे। भौतिक सुख-संपदा प्राप्त होगी।

वृषभ : सूर्य का गोचर द्वितीय स्थान में होने वाला है। द्वितीय भाव धन स्थान में सूर्य का आना आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने वाला साबित होगा। यहां सूर्य का आना आपकी वाणी को प्रभावित कर सकता है। कटुता आ सकती है। आपके अहंकार में वृद्धि होगी इसलिए क्रोध और वाणी को संयमित करके दूसरों पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। अहं का त्याग करें।

मिथुन : लग्न स्थान में सूर्य आएगा। नौकरीपेशा लोगों को अच्छी तरक्की मिलेगी लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। नेत्र रोग परेशान करेंगे। किसी बात की चिंता भी हो सकती है। आर्थिक संकट कम होगा। कारोबारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे। दांपत्य जीवन प्रभावित होगा। लाभ के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे। सरकारी नौकरी वालों को उन्नति मिलेगी।

कर्क : आपके लिए सूर्य का गोचर द्वादश स्थान में होने से खर्च में वृद्धि होगी। कोर्ट-कचहरी के मामले चल रहे हैं तो उलझ सकते हैं। द्वादश सूर्य की सीधी दृष्टि छठे भाव पर होने से रोगों में वृद्धि हो सकती है। शत्रु सक्रिय होंगे और कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कोई विवाद होने की आशंका है। नौकरीपेशा को तरक्की मिलेगी। बिजनेस में लाभ।

सिंह : सूर्य का गोचर एकादश आय भाव में होने से आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कारोबारियों को नया काम प्रारंभ करने से लाभ होगा। सरकारी सेवा क्षेत्र में प्रमोशन मिलेगा। शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होगी। पुराने रोग समाप्त होंगे। आर्थिक लाभ होगा। गोचर के दौरान कोई बड़ा काम पूरा होने के योग बन रहे हैं। शिक्षा, प्रेम, दांपत्य जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होंगे।

कन्या : सूर्य का गोचर दशम स्थान में होगा। आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा को तरक्की मिलेगी और कारोबारियों को लाभ के अवसर आएंगे। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दशम में बैठकर सूर्य की सीधी दृष्टि सुख स्थान पर हो रही है। माता या सास की ओर से सुख मिलेगा। धन लाभ होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि होने की स्थिति बनेगी।

तुला : भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होने के कारण आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिता की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी और आप कोई भूमि, संपत्ति, वाहन खरीद सकते हैं। तृतीय भाव पर सूर्य की दृष्टि होने से पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई-बहनों से संबंध सुधरेंगे।

वृश्चिक : अष्टम भाव में सूर्य का आना शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी प्रकार की चोट दुर्घटना की आशंका है। मस्तिष्क और नेत्र रोग के कारण बड़ी दिक्कत आ सकती है। शत्रुओं से परेशान रहेंगे। आर्थिक कमी अनुभव होगी। नौकरीपेशा को केवल अपने काम पर ध्यान देना है वरना किसी विवाद में फंस सकते हैं। हालांकिकिसी विशेष प्रयोजन से यात्रा सुखद होगी।

धनु : सप्तम में सूर्य का आना मिलाजुला फल देगा। सीधी दृष्टि लग्न पर होने से शारीरिक पीड़ा हो सकती है। पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए सूर्य का यह गोचर काफी लाभदायक रहने वाला है। बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार आएगा। दांपत्य जीवन में सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक स्थिति प्रबल होने वाली है। नौकरीपेशा को अधिकारियों के सहयोग से प्रमोशन मिलेगा।

मकर : सूर्य का गोचर छठे भाव में होने से नेत्र और मस्तिष्क संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे। आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। किसी भी कार्य को करने में उत्साह की कमी रहेगी। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे जिससे मानसिक कष्ट होगा। आर्थिक स्थिति में धीमी गति से सुधार आएगा। आजीविका के नए साधन मिल सकते हैं। कोई बड़ा मान-सम्मान भी प्राप्त हो सकता है।

कुंभ : पंचम में सूर्य आने से संतान की ओर से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी लेकिन उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ने की आशंका है। कारोबारियों को काम में भटकाव हो सकता है और नौकरीपेशा की मानसिक स्थिति कार्य की अधिकता से गड़बड़ा सकती है।

मीन : चतुर्थ भाव का सूर्य भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। माता की ओर से सुख प्राप्त हो सकता है। संपत्ति, वाहन प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। नौकरीपेशा को कार्य की सराहना और प्रमोशन दोनों मिलेगा। नया कार्य प्रारंभ करने की स्थिति बनेगी। आर्थिक दृष्टि से पूर्ण समृद्ध होंगे। घर-परिवार में नया वाहन, मशीनरी आएगी। दशम पर सीधी दृष्टि होने से आजीविका के नए साधन मिलेंगे।

