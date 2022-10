Surya Grahan 2022: सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर करें ये काम, हर परेशानी हो जाएगी छू मंतर

Astrology

सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद क्या करें? : आज पूरा भारत भव्य खगोलीय घटना यानी की सूर्यग्रहण का गवाह बना। पूरे 27 साल बाद ये सूर्य ग्रहण दिवाली के दूसरे दिन आया। आपको बता दें कि आज का सूर्यग्रहण आंशिक ग्रहण था, जो कि सबसे पहले अमृतसर में दिखाई दिया, इसके बाद ये दिल्ली समेत और शहरों में भी नजर आया। वैदिक धर्म में सूर्य ग्रहण को अच्छा नही माना जाता है और इसी वजह से ग्रहण के दौरान ना तो पूजा पाठ किया जाता है और ना ही शुभ काम होते हैं और इसी कारण सूर्यग्रहण के दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, बहुत सारे लोगों ने ग्रहण काल के दौरान भोजन भी नहीं किया। ऐसे में अब प्रश्न उठता है कि ग्रहण खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले क्या करें? तो चलिए आपकी इस समस्या का समाधान हम कर देते हैं और बताते हैं कि ग्रहण खत्म हो जाने के बाद क्या करना चाहिए?

अब चूंकि सूर्य देव को आज ग्रहण लगा और वो पीड़ित रहे ऐसे में उनकी अराधना जरूर करनी चाहिए, इससे इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

Today the whole India became a witness to the grand astronomical event Solar eclipse. Know What to do after Surya Grahan.