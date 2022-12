Mangal Margi 2023: क्या होता है जब मंगल वक्री हो?

मंगल वक्री (Mangal Vakri) 2023: कुंडली के अलग-अलग भाव में मंगल के वक्री होने से शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव मिलते हैं।

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

2023 Mangal Margi (मंगल वक्री): वर्तमान गोचर में मंगल वृषभ राशि में वक्री चल रहा है। यह 12 जनवरी 2023 को वृषभ राशि में ही मार्गी होगा। मंगल के वक्री होने की स्थिति में शारीरिक एवं आंतरिक शक्ति दोनों कमजोर पड़ जाती हैं। जातक का स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। उसकी वाणी दूषित हो जाती है और वह उटपटांग बातें करने लगता है। और आलस्य उस पर हावी हो जाता है। एक तरह से मंगल वक्री होने पर जातक निष्कि्रय हो जाता है। कुंडली के अलग-अलग भाव में मंगल के वक्री होने के अलग-अलग प्रभाव मिलते हैं। इनमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। यहां हम केवल बुरे प्रभावाों की बात करेंगे।

Vivah Muhurat 2023: वर्ष 2023 में विवाह के 39 शुद्ध मुहूर्त, सर्वाधिक विवाह मई में

Surya Grahan Chandra Grahan 2023, जानिए कब और कितने लगेंगे | Solar, Lunar Eclipse | वनइंडिया हिंदी

English summary

Mars has been called the factor of blood, courage and land. Here is mangal vakri Impact on all People of 12 Zodiac Signs in Hindi.