Vastu Shastra: घर में भूलकर भी न लगाएं उल्टी दिशा में घूमती सीढ़ियां

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 16 सितंबर। प्रत्येक घर में सीढ़ियां होती ही हैं, लेकिन इनकी सही दिशा का ध्यान नहीं रखने के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां आने लगती हैं। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां केवल वे ही शुभ होती हैं जो घड़ी की दिशा में घूमती हुई ऊपर की ओर जाती हैं। उल्टी दिशा में घूमती हुई ऊपर जाने वाली साढ़ियां अशुभ होती हैं। ऐसी सीढ़ियां घर परिवार में विवाद को जन्म देती हैं। साथ ही परिवार की आर्थिक स्थिति भी हमेशा डांवाडोल रहती है। घर से समृद्धि दूर रहती है।

कैसी होनी चाहिए सीढ़ियां

क्या नहीं होना चाहिए

गलती हो गई है तो क्या करें

English summary

According to Vastu, only those stairs are auspicious, which move upwards in a clockwise direction. Anticlockwise Staircase is not good for Growth and Family. raed details here.