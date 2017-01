पाकिस्तान के पेशावर में अपने परिजनों के शवों को दफनाने के लिए मजबूर हैं हिन्दू

हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुर्दे को जलाते हैं लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वाह में हिन्दू अपने चहेतों को मौत के बाद दफनाने के लिए मजबूर हैं।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 20:26 [IST]

English summary

hindus of peshawar forced to bury their loved ones in pakistan