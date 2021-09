Ganesh Chaturthi 2021: गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं देखा जाता चांद, क्यों कहते है इसे 'कलंक चतुर्थी'?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 10 सितबंर। आज बुद्धि, बल और पराक्रम के प्रतीक गणेश भगवान का दिन है। पूरा देश गणेश चतुर्थी की जश्न में मगन है। किसी के घर पर गणेश जी 3 दिनों के लिए, कहीं पर 7 दिनों के लिए तो कहीं पर 10 दिनों के लिए विराजे हैं। वैसे तो गणेश भगवान बहुत ही प्यारे हैं और गुस्सा उनसे बहुत दूर रहता है लेकिन अगर ये सच में किसी पर नाराज हो जाएं तो इंसान को भूलकर भी माफ नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था चंद्रमा के साथ, जो कि भगवान गणेश के क्रोध के शिकार हुए थे।

Here's why we should not see the moon on Ganesh Chaturthi.Why is it called 'Kalank Chaturthi.Read Full details here.