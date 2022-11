Vivah Panchami 2022: विवाह पंचमी आज, शुभ मुहूर्त में करें राम-सीता का ब्याह

Religion Spirituality

lekhaka-Gajendra sharma

Vivah Panchami 2022 : आज विवाह पंचमी है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए आज का दिन विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और वृद्धि योग भी है। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े भक्त विवाह पंचमी के दिन श्रीराम-सीता का विवाह करवाते हैं।

उज्जैनी पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 27 नवंबर को शाम 4.25 बजे प्रारंभ हो गई है और ये आज दोपहर 1.36 बजे समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि 28 नवंबर है इसलिए विवाह आज हो होगा। आज अभिजित मुहूर्त प्रात: 11.53 से दोपहर 12.36 बजे तक रहेगा। शुभ प्रात: 9.32 से 10.53 तक, लाभ दोपहर 2.57 से 4.18 और अमृतकाल सायं 4.18 से 5.40 बजे तक रहेगा। आज सर्वार्थसिद्धि योग प्रात: 10.29 से रात्रि तक है। इन मुहूर्तो में विवाह संपन्न करवाना शुभ रहेगा।

विवाह पंचमी की मान्यता

विवाह पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में विधि विधान से भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाएं। घर में आम के पत्तों से सुंदर मंडप सजाकर श्रीराम और सीता की मूर्तियां विराजमान कर पंडित के माध्यम से विवाह संपन्न करवाएं। मान्यता है कियह धार्मिक प्रक्रिया करने से श्रीराम और माता सीता की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-सामंजस्य, दंपती में आपसी प्रेम बना रहता है। सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित श्रीराम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ करना चाहिए।

Vivah Panchami 2022 today, The day is observed as the Vivah Utsav of Sita and Rama in temples and sacred places associated with Sri Rama in Mithila region of Nepal and Ayodhya of India. here is Muhurat, Puja Vidhi and Significance.