Vaikuntha Ekadashi 2023: वैकुंठ एकादशी पर खोला गया मदुरै में तल्लाकुलम पेरुमल मंदिर का परमपद वासल

Vaikuntha Ekadashi 2023: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में दो एकादशी व्रत आते हैं।

oi-Pallavi Kumari

Vaikuntha Ekadashi 2023: वैकुंठ एकादशी पर आज सोमवार 2 जनवरी को तमिलनाडु के मदुरै में तल्लाकुलम के पेरुमल मंदिर में परमपद वासल (स्वर्ग का सातवां द्वार) खोल दिया गया है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं दी गई है कि इस अवसर पर आम लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति है या नहीं। वैकुंठ एकादशी प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के शुक्ल पक्ष या मार्गाजी महीने के ग्यारहवें चंद्र दिवस पर मनाई जाती है। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का स्वर्गिक निवास वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इसलिए इसे वैकुंठ एकादशी कहा जाता है।

तमिल वाले को इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल उत्सव शुरू होते ही भक्त वैकुंठ एकादशी व्रतम का पालन करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अराधना करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में दो एकादशी व्रत आते हैं।

#WATCH | Tamil Nadu: Paramapada Vasal (the seventh gate of heaven) opened at Tallakullam's Perumal Temple in Madurai on the occasion of Vaikunta Ekadasi today

Vaikunta Ekadasi is observed annually on the eleventh lunar day of Shukla Paksha or Margazhi month of the Hindu calendar pic.twitter.com/wdf7fXOhyF