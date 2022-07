Shravan 2022: श्रावण मास 14 जुलाई से, इस बार आएंगे चार सोमवार

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भगवान शिव की आराधना का पवित्र श्रावण मास 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक रहेगा। श्रावण मास में शाकभक्षण त्याज्य रहता है। इस मास में इस बार चार सोमवार आएंगे। इसके साथ ही सोम प्रदोष और भौम प्रदोष का शुभ संयोग भी बनेगा। कामदा एकादशी, हरियाली अमावस्या, श्रावणी तीज, नागपंचमी, रक्षाबंधन जैसे व्रत-त्योहार, पर्व भी आएंगे।

श्रावण मास में आने वाले चारों सोमवार को भगवान शिव की विशेष पूजा श्रृंगार होगा। साथ ही प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती की प्रसन्नता और सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत भी किया जाएगा। श्रावण मास में चार मंगलवार आएंगे जिनमें मंगला गौरी व्रत किया जाएगा।

यह रहेंगे श्रावण के प्रमुख व्रत-पर्व

