Shani Amavasya 2022: आज है साल की अंतिम शनि अमावस्या,सभी राशियों के लिए है शुभ

नई दिल्ली, 27 अगस्त। आज शनि अमावस्या है, आज शनि देव की पूजा करने से इंसान के सारे बिगड़े काम आसानी से बन जाते हैं। वैसे भी शनिदेव न्याय के देवता कहलाते हैं। वो अपने हर भक्त के साथ न्याय करते हैं। अमावस्या के दिन लोग सुबह पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान-पुण्य करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि आज की अमावस्या सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई है क्योंकि आज पुरे 14 साल बाद भाद्रपद में शनिश्चरी अमावस्या का योग बना है।

आइए जानते हैं शनि अमावस्या का राशियों पर प्रभाव

ये है शुभ मुहूर्त

26 अगस्त 2022 को दोपहर 12 बजकर 33 मिनट से ही अमावस्या तिथि प्रारंभ हो चुकी है और इसका समापन 27 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजकर 46 मिनट पर होगा लेकिन उदयातिथि के अनुसार शनि अमावस्या 27 अगस्त 2022 को ही मनाई जा रही है। आज साल की अंतिम शनि अमावस्या है।

