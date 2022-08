Raksha Bandhan 2022: कौन है भद्रा? क्यों पूछ रहे हैं लोग- 11 या 12 कब है 'रक्षाबंधन'?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 8 अगस्त। भाई-बहन के प्रेम के त्योहार 'रक्षा बंधन' की डेट को लेकर जरा कन्फ्यूजन हो गया है। कुछ लोग इसे 11 अगस्त को मनाने वाले हैं तो कुछ लोग इसे 12 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन 'भद्रा' लग रहा है और इस कारण ये असमंजस की उपस्थिति पैदा हो गई है। वैसे पंचाग के मुताबिक सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को ही है इसलिए कैलेंडर में राखी की छुट्टी 11 अगस्त ही अंकित की गई है।

Bhadra is the daughter of Lord Surya and sister of Shanidev, the god of justice. Rakhi can be tied on 12th August whole day as Purnima Tithi will be Udaya Tithi so Rakhi will be celebrated on 12th August. if people wants to celebrate Raksha Bandhan on 11th August then they can celebrate it but after Bhadra Time.