Navratri fasting rules 2021: नवरात्रि के दौरान क्या खाएं और क्या नहीं? क्या है उपवास के नियम?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से नवरात्रि की पूजा शुरू हो रही है। भक्तगण इन नौ दिनों में उपवास रखते हैं,कहीं-कहीं लोग कलश स्थापना भी करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ पानी पर व्रत रखते हैं तो कुछ लोग फलाहार पर उपवास रखते हैं। कुछ भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं, जबकि अन्य उन्हें जोड़ेमें रखते हैं, जैसे नवरात्रि के पहले दो या अंतिम दो दिन या पहला या अंतिम (चढ़ती-उतरती)। नवरात्रि में व्रत रखने के नियम होते हैं जिसे व्रत रखने वालों को पता होना चाहिए जिससे कि वो किसी भी गलती से बचें।

जानिए व्रत के नियम और नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं

Happy Navratri 2021: इस नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास संदेश

English summary

Navratri 2021 festival will begin on Thursday, October 7, 2021, here is some fasting rules you should know to avoid any mistakes during Durga Pooja.