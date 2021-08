Muharram 2021: नहीं दिखा 'मुहर्रम' का चांद, जानिए कब है इस्लामी साल का पहला दिन?

Religion Spirituality

नई दिल्ली, 10 अगस्त। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक इस्लामी साल का महीना आज से शुरू हो रहा है। सोमवार को 'मुहर्रम' का चांद नहीं दिखा था, जिसके बाद लोगों में इस बात को लेकर असमंजस था कि 'मुहर्रम' आज है या कल लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज शाम से ही 1443 हिजरी साल की शुरुआत हो जाएगी लेकिन 'मुहर्रम' का पहला दिन कल ही माना जाएगा क्योंकि समय के हिसाब से 24 घंटे कल ही पूरे होंगे।

Muharram or Moharram is an important occasion which marks the holy day of Ashura. Moharram is one of the four sacred months of the year and is considered the holiest month after Ramadan. here is Date, Time, Moon Sightin and ImportanT Facts about it.