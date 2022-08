Janmashtami 2022: कान्हा को क्यों कहते हैं 'लड्डू गोपाल' ?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 18 अगस्त। देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है, इस बार भी ये पर्व दो दिन मनाया जा रहा है। कुछ लोगों ने आज व्रत रखा है तो कुछ लोग कल व्रत रखेंगे। मालूम हो कि देवकीनंदन ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था। वैसे तो कान्हा जी का हर रूप बहुत मनमोहक है लेकिन जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नटखट 'लड्डू गोपाल' की पूजा की जाती है।

English summary

Krishna Janmashtami also known simply as Janmashtami or Gokulashtami, is an annual Hindu festival that celebrates the birth of Krishna, the eighth avatar of Vishnu. Know why Kanha ji is called 'Laddoo Gopal'.