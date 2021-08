Janmashtami 2021: इस जनमाष्टमी पर कान्हा को लगाएं खास भोग, हर इच्छा होगी पूरी

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 अगस्त। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है।कृष्ण का प्रेम अलौकिक है, कहते हैं कि मुरली वाले की जिस पर भी कृपा हो जाती है, उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। कृष्ण जी बहुत मोहक हैं,आज के दिन प्यार से उन्हें जो भी अर्पण किया जाता है, वो बहुत ही प्रेम से उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आज आप उन्हें खास तरह के भोग अर्पण करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी।

चलिए आपको बताते है कि जन्माष्टमी के पर्व पर नंदगोपाल को आप कौन सा भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं ताकि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों...

जन्‍माष्‍टमी का महत्व

भगवान कृष्ण की पूजा करने से सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है। कृष्ण की कृपा से सिद्धि-बुद्धि,धन-बल और ज्ञान-विवेक की प्राप्ति होती है। कृष्ण के प्रभाव से इंसान धनी बनता है, वो तरक्की करता है। वो हर तरह के सुख का भागीदार बनता है, उसे कष्ट नहीं होता। कृष्ण शक्ति-ज्ञान के मालिक है, उनकी कृपा मात्र से ही इंसान सारी तकलीफों से दूर हो जाता है और वो तेजस्वी बनता है।

इन मंत्रों से कीजिए कृष्ण को प्रसन्न

