Hal Shashthi Vrat 2021 or Balaram Jayanti: 'हलछठ' व्रत शनिवार को, जानिए शुभ मुहूर्त और महत्व

नई दिल्ली, 27 अगस्त। पुत्र की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला व्रत 'ललई छठ' या 'हरछठ' 28 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई का जन्म हुआ था इसलिए इस दिन को 'बलराम जयंती' के भी नाम से जाना जाता है। बलराम जी का पसंदीदा शस्त्र हल है इस कारण इसे 'हल छठ' भी कहते हैं। वैसे ये अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है। इसे पीन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तिनछठी, तिन्नी छठ भी कहते हैं।

English summary

Balarama is a Hindu deity and the elder brother of Krishna, Lord Balarama's birthday this year falls on 28th August 2021, and it is celebrated across the globe as Hal Shashti, Halayudha or Balaram Jayanti. here is Puja Vidhi, Importance and Shubh Muhurat.