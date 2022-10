Dhanteras 2022: धनतेरस की रात इन जगहों पर जरूर जलाएं दीपक, होगी धनवर्षा

Religion Spirituality

lekhaka-Gajendra sharma

Dhanteras 2022: धनतेरस से लेकर दीपावली तक के तीन दिन महालक्ष्मी और यक्षराज कुबेर को प्रसन्न करने के अद्भुत चमत्कारिक दिन होते हैं। इन दिनों में ब्रह्मांडीय शक्तियां कुछ इस तरह जागृत रहती हैं किआप सच्ची श्रद्धा और विधियों से उपाय करते हैं तो आपकी कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं।

दीपावली की महानिशा की तरह ही धनतेरस की रात्रि भी कुबेर को प्रसन्न करने के लिए होती है। धनतेरस की पूजा का विधान भी प्रदोषकाल में किया जाता है। इसलिए यदि आप कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो धनतेरस की रात्रि में दीपक प्रज्वलित करने का उपाय करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है किधनतेरस की रात्रि में जिस जगह रोशनी होती है। दीपों का उजास होता है वहां कुबेर देवता की दृष्टि पड़ती है और वे उस स्थान को अपने आलोक से प्रकाशित कर देते हैं। अर्थात् उस स्थान पर वे अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे अनेक स्थान होते हैं जहां धनतेरस की रात्रि में दीपक अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए-

प्राचीन और निर्जन स्थान के शिव मंदिर में

शिव महापुराण में एक जगह वर्णन आया है किऐस शिव मंदिर जो निर्जन हो, जो वन में हो, जहां कई-कई दिनों तक कोई आता-जाता न हो, उस शिव मंदिर में धनतेरस की रात्रि में पूरी रात जलने वाला अखंड दीप प्रज्वलित करने से शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है। शिव के आदेश से कुबेर भी उस मनुष्य के धन के भंडार भर देते हैं।

गरीब दीन-दुखी के घर

किसी गरीब, दीन-दुखी, निशक्त, कोढ़ी, विकलांग, दृष्टिहीन व्यक्ति का घर धनतेरस की रात्रि में रोशन करने से मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्त होती है।

इन जगहों पर भी लगाएं दीपक

Diwali 2022: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की सही तिथि और मुहूर्त

English summary

Dhanteras 2022 on 23rd October. Light the Diya on these places in yours House, its good for health and wealth. Lord Kuber will also be Happy.