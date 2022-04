Chaitra Navratri 2022: आज है 'महागौरी' दिन, जाानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र और आरती

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 09 अप्रैल। नवरात्रि के 8वें दिन होती है 'महागौरी' की पूजा। मां गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। महागौरी की चार भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपरवाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर-मुद्रा हैं।

जाानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

मंत्र

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

Chaitra Navratri 2022: कब है अष्टमी-नवमी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त?

आरती

English summary

The eighth day of Navratri festival is known as Ashtami. On this day, Maa Mahagauri is worshipped, who is the eighth manifestation of the Goddess Durga.