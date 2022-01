गणतंत्र दिवस के परेड में नहीं दिखेगी पश्चिम बंगाल की झांकी, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा खत

West Bengal

कोलकाता, 16 जनवरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वर्ष 26 जनवरी को मनाए जाने वाले 73वें गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच राजपथ पर गिनती के मेहमानों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड कराई जा सकती है, इस बीच राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार को झांकी से संबंधित मॉडल और जानकारियां भी दी जाने लगी हैं। इसी क्रम में रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा।

दरअसल, केंद्र सरकार की तरफ से 26 जनवरी के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी को अस्वीकार कर दिया गया। इस बात से खफा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और परेड में पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी को शामिल करने का अनुरोध किया। अपने खत की शुरुआत में ममता बनर्जी ने लिखा, मैं हैरान और दुखी हूं कि भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के लिए पश्चिम बंगाल की प्रस्तावित झांकी को स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। हमारे लिए इस फैसले को स्वीकार करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से झांकी अस्वीकार किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया।

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Modi over the "rejection of proposed tableau of West Bengal for the ensuing Republic Day Parade" and requests to "include the tableau of freedom fighters from West Bengal in the parade"