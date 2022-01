TMC सांसद डोला सेन ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, वायरल वीडियो को लेकर किया ये दावा

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 26 जनवरी: पश्चिम बंगाल में इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं सांसद ने इसकी पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। उनका दावा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया गया है।

टीएमसी सांसद डोला सेन ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में वायरल वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सांसद का दावा है कि वीडियो में दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्सों को पूरे पश्चिम बंगाल के नक्शे के रूप में दिखाया गया है। ऐसे में उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है।

West Bengal: TMC MP Dola Sen files a police complaint seeking necessary action into a viral video which, she says, shows only parts of South Bengal as the map of the entire West Bengal pic.twitter.com/LhPvBOJV6X