पश्चिम बंगाल सरकार की केबल ऑपरेटरों के लिए एडवाइजरी, शांति भंग करने वाले न्यूज चैनल ना हो प्रसारित

कोलकाता, जून 13। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अंदर सभी एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि कई सैटेलाइट चैनल इन दिनों हिंसा की घटनाओं को कवरेज करने के बहाने सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को यह सलाह देती है कि जो अलग-अलग प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल इस तरह की खबरें प्रसारित कर रहे हैं, उन्हें यह बंद कर देना चाहिए।

उल्लंघन करने वालों पर होगी उचित कार्रवाई- बंगाल सरकार

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1995 का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत उचित कार्रवाई भी होगी। राज्य सरकार ने कहा है कि जो प्राइवेट चैनल खबरों के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा करके राज्य में शांति भंग करना चाहते हैं।

WB Govt issues advisory for all MSOs & cable operators in the state.

