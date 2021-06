बंगाल हिंसा पर सीएम को लिखा लेटर हुआ वायरल, राज्यपाल पर भड़की ममता सरकार

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, जून 15 : पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच खींचतान लगातार जारी है। अब इस बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया, जो ममता बनर्जी सरकार को लिखी चिट्ठी को सार्वजनिक करने का है। राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री को राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा पर उनकी कड़ी आलोचना की गई थी, जिस पर अब लगातार एक बाद एक ट्वीट के जरिए राज्य के गृह विभाग ने बताया कि एकतरफा पत्र सार्वजनिक करना चौंकाने वाला है। इसके साथ ही उनके कंटेंट को मनगढ़ंत भी बताया है।

दरअसल पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसको मीडिया के लिए भी जारी कर दिया गया। इसके बाद वो लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब इस लेटर को लेकर ममता सरकार ने राज्यपाल पर निशाना साधा है। अपने ट्वीट में बताया कि सरकार ने निराशा और संकट के साथ देखा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अचानक मुख्यमंत्री को लिखे उनके एक पत्र को सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें ऐसी सामग्री है जो वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं है।

Government of West Bengal has observed with dismay and distress that the Hon’ble Governor of West Bengal has suddenly made public, a letter of his to the Hon’ble Chief Minister of West Bengal,with contents that are not consistent with real facts.(1/5)