पश्चिम बंगाल: दो समुदायों के बीच झड़प के बाद एकबालपुर इलाके में धारा 144 लागू

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

पश्चिम बंगाल के एकबालपुर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। एकबलपुर इलाके में दो दिनों के लिए धारा 144 लागू की गई है। 9 अक्टूबर को दो अलग-अलग समुदायों के लोगों के दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया है। मोमिनपुर में भड़की हिंसा और रविवार शाम एकबलपुर थाने में तोड़फोड़ के कारण क्षेत्र में जारी कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच दो दिनों का कर्फ्यू 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक लगाया गया है।

9 अक्टूबर को ईद मिलाद-उन-नबी त्योहार के दौरान कुछ बदमाशों द्वारा कथित तौर पर धार्मिक झंडा फाड़ दिए जाने के बाद दो अलग-अलग समुदायों के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। बाद में, लोगों का एक समूह आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एकबालपुर थाने पहुंचा था। विवाद को इलाके में शातं करने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।

