West Bengal Assembly Elections 2021: अमित शाह ने दीदी के बाहरी कार्ड का दिया जवाब, बताया कौन है बाहरी

कोलकाता। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के बाहरी कार्ड का जवाब देते हुए कांग्रेस, कम्‍युनिस्‍ट दलों और टीएमसी पर जमकर हमला बोला। दार्जिलिंग में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ले कहा कि दीदी मुझे बाहरी कहती हैं। वो पीएम मोदी को बाहरी कहती हैं। तो मैं दीदी को बता देना चाहता हूं कि बाहरी कौन है। अगर कोई बाहरी है तो वो कम्‍युनिस्‍ट विचारधारा। ये विचारधारा रूस और चीन से आई है। इसके अलावा कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है जो इटली से आई है। टीएमसी का वोटबैंक बाहरी है, जो घुसपैठिए हैं।

बनर्जी अकसर बांग्‍ला कार्ड खेलते हुए चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेताओं को बाहरी बताती हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा कि दीदी यह चुनाव मेरे इस्तीफे का नहीं है।

#WATCH : HM-BJP leader Amit Shah says, "Didi calls me an outsider. She calls PM an outsider. Didi, I'll tell you who's outsider. Communists' ideology is outsider, brought from China-Russia. Congress' leadership is outsider, came from Italy. TMC vote bank is outsider, infiltrators" pic.twitter.com/cM3fx30qJo

उन्‍होंने कहा कि बंगाल की जनता मेरा इस्‍तीफा नहीं चाह रही है लेकिन 2 मई को आप अपना इस्‍तीफा जरूर तैयार रखना। उन्‍होंने कहा कि दीदी याद रखना कि इस्‍तीफा आपको देना है क्‍योंकि 2 मई को बीजेपी की सरकार आने वाली है। रैली में ऐलान करते हुए शाह ने कहा कि बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का सीएम होगा।

Gorkhas have a very rich history. Whenever the names of patriot communities are taken, name of Gorkhas is taken first of all proudly...Trio of Congress-Communists-TMC did injustice to Gorkhas across the country, for years: Union Home Minister & BJP leader Amit Shah in Darjeeling pic.twitter.com/XtEiiVJHvH