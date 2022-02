TMC के कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के मुकुल रॉय की गिरफ्तारी की उठाई मांग, कहा- उन्हें ना बख्शा जाए

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, फरवरी 11। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अंदर एक नया सियासी घटनाक्रम शुरू होता दिख रहा है। दरअसल, शुक्रवार को टीएमसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के नेता मुकुल रॉय की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। इसके अलावा कुणाल घोष ने मुकुल रॉय को 'भाजपा नेता' कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय बीजेपी से टीएमसी में आ गए थे।

मुकुल रॉय को ना बख्शे ED और सीबीआई- कुणाल घोष

कुणाल घोष ने शुक्रवार को ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, "सीबीआई और ईडी को शारदा और नारद मामले में भाजपा नेता मुकुल रॉय को गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने उन्हें पहले ही एक पत्र भेजकर उनसे संयुक्त पूछताछ की अपील की है। मुकुल रॉय एक प्रभावशाली साजिशकर्ता है, उन्होंने विभिन्न दलों का अपने-अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है और वो भी अपनी निजी सुरक्षा के लिए, इसलिए मुकुल रॉय को बख्शा नहीं जाना चाहिए।"

