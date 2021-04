उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर में दो पोलिंग बूथ पर भिड़े TMC-BJP कार्यकर्ता, हुआ पथराव

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता, अप्रैल 17। पश्चिम बंगाल में पांचवे चरण के मतदान में भी हिंसा की खबर है। जानकारी के मुताबिक, उत्तर 24 परगना जिले के बिधाननगर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पथराव हुआ है। इस सीट की बूथ संख्या 265 और 272 पर टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। बिधाननगर सीट से चुनाव लड़ रहे टीएमसी के उम्मीदवार सुजीत बोस ने बताया कि शांति नगर इलाके में हुई हिंसा की इस घटना में उनकी पार्टी के दो कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सुजीत बोस ने बताया कि इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और अब स्थिति सामान्य है। आपको बता दें कि सुजीत बोस पोलिंग बूथ का दौरा करने पहुंचे थे।

बीजेपी उम्मीदवार ने लगाया बूथ कैप्चरिंग का आरोप

वहीं बिधाननगर से भाजपा उम्मीदवार सब्यसाची दत्ता ने इस घटना को लेकर बताया है कि टीएमसी के समर्थक बूथ कैप्चरिंग की कोशिश कर रहे थे, जब वो इस कोशिश में फेल हो गए तो उन्होंने हिंसा भड़का दी। इस दौरान TMC समर्थकों ने "सब्यसाची वापस जाओ" की नारेबाजी भी की।

