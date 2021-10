कोलकाता में मुस्लिम समुदाय ने पेश की मिसाल, हिंदू परिवारों के लिए तैयार किया दुर्गा पूजा पंडाल

West Bengal

oi-Love Gaur

कोलकाता, 11 अक्टूबर: पश्चिम बंगाल से आपसी सम्मान, सौहार्दपूर्ण और सांप्रदायिक सद्भाव की तस्वीर सामने आई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुस्लिम लोगों ने पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवारों के लिए दुर्गा पूजा पंडाल की स्थापना की है। दरअसल, अलीमुद्दीन स्ट्रीट मुस्लिम बहुल इलाका है। अधिकांश हिंदू परिवारों के इलाके से चले जाने के बाद लगभग 15 साल पहले वहां दुर्गा पूजा उत्सव बंद कर दिया गया था। मौजूदा वक्त में यहां सिर्फ तीन हिंदू परिवार रहते हैं।

तीनों हिंदू परिवारों ने इस साल इलाके में दुर्गा पूजा आयोजित करने के लिए वहां के रहने वाले मुस्लिम भाईयों से संपर्क किया, जिसके बाद मुस्लिम लोगों ने उत्साहपूर्वक हिंदू परिवारों के लिए दुर्गा पूजा पंडाल की स्थापना की, जो समाज में भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश कर रहा है।

Watch: #Muslims at Allimuddin st in #Kolkata have united to revive #DurgaPuja for handful of #Hindu families in their neighbourhood. The Hindu families got scattered,children left their aged parents behind. Muslims went and got the idol, organising the puja, arranged a pandit too pic.twitter.com/4K1waphQNk