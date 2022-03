बीरभूम हिंसा में TMC जिला अध्यक्ष का नाम आने पर भड़कीं ममता, कहा- बिना जांच के नाम कैसे आ सकता है?

West Bengal

oi-Kapil Tiwari

दार्जिलिंग, मार्च 30। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई हिंसा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वहीं हिंसा की जांच सीबीआई के हाथों में है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बुधवार को दार्जिलिंग में ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंसा में मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष का नाम लिया जा रहा है, मैं यह पूछना चाहती हूं कि आखिर बिना जांच के बीजेपी मेरी पार्टी के नेता का नाम कैसे ले सकती है?

क्या कहा ममता बनर्जी ने?

ममता बनर्जी ने कहा, "बीजेपी मेरे जिला अध्यक्ष का नाम कैसे ले सकती है, अभी तो जांच चल रही है। इससे पता चलता है कि वो चाहते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए। यह एक पक्षपाती और प्रतिशोधी रवैया है। वे उन सभी को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो भाजपा का विरोध कर रहे हैं।

ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मैं इस तरह के रवैये की कड़ी निंदा करती हूं, जब जांच चल रही हो तो किसी भी पक्ष का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। इस समय पार्टी का हस्तक्षेप सत्ता का दुरुपयोग है।

They have mentioned my dist president's name. How they can mention his name without any probe. It shows they want him to get arrested. This is a biased and vindictive attitude. They want to arrest all those who are opposing BJP:West Bengal CM Mamata Banerjee in Darjeeling (30.03) pic.twitter.com/dszb41QEjB