कोलकाता के चिड़ियाघर में दिल्ली जैसा हादसा, शेर के बाड़े में युवक ने लगाई छलांग और फिर...

West Bengal

oi-Akarsh Shukla

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, यहां चिड़ियाघर घूमने गया एक शख्स देखते ही देखते शेर के बाड़े में घुस गया। युवक की इस हरकत के बाद चिड़ियाघर में हंगामा मच गया, बड़ी मशक्कत के बाद उसे शेर के बाड़े से बाहर निकाया गया। बताया जा रहा है कि युवक पर शेर ने हमला कर दिया था और वह गंभीर रूप से घायल है। उसने ऐसा कदम क्यों उठाया इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

A man entered inside lion's cage & got injured in a zoo in West Bengal

"At about 11 am today, one mentally disabled person jumped into the lion's cage and injured himself. He's hospitalized with a minor injury, doing fine", says Alipore Zoological Garden Director Ashish Kumar pic.twitter.com/pWzv7TK1um