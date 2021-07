गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिनय तमांग ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा- नया राजनीतिक सफर शुरू करूंगा

West Bengal

कोलकाता, जुलाई 15। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से सियासी समीकरण लगातार बदल रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता भी पार्टी छोड़-छोड़कर जा रहे हैं। इस बीच गुरुवार को राज्य में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिनॉय तमांग ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के महासचिव अनिल थापा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है।

मैं नया राजनीतिक सफर शुरू करना चाहता हूं- तमांग

अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए बिनय तमांग ने कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मैं राजनीति नहीं छोड़ रहा हूं, हम देखेंगे कि मेरा राजनीतिक सफर कैसा होता है। मैं एक नया राजनीतिक सफर शुरू करना चाहता हूं। यह दार्जिलिंग और गोरखाओं के लोगों के हित में होगा।

I've resigned from the party. I'm not going to quit politics right now. We'll see how my political journey goes. I want to start a new political journey. It will be in the interest of the people of Darjeeling and Gorkhas: Binoy Tamang after resignation from Gorkha Janmukti Morcha pic.twitter.com/kP1aNtX1n6