पालतू कुत्तों पर हक की लड़ाई, असली मालिक इस वजह से कर रहे हैं सरेंडर

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 18 नवंबर: विदेशों की तर्ज पर भारत में भी पेट डॉग को रखने के लिए अच्छे-अच्छे क्रेच खुले हुए हैं, जहां पर ओनर कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए पैसे देकर अपने पेट्स छोड़ सकते हैं। क्योंकि, पेट ओनर को अगर कुछ दिनों या पूरे दिन के लिए भी घर से बाहर जाना होता है तो हर बार अपने पालतू जानवरों को साथ नहीं ले जा सकता। ऐसे पेट्स बहुत ही महंगे भी होते हैं और उन्हें बहुत ही सावधानी से देखभाल की भी जरूरत होती है। लेकिन, कोलकाता में आजकल पेट्स के ऐसे क्रेच और पेट्स ओनर के बीच आए दिन विवाद सामने आने लगे हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें जब पालतू कुत्ते का ओनर उसे वापस लाने क्रेच पहुंचा है तो वहां उसे पेट वापस देने से साफ इनकार कर दिया गया है। कहीं कहा जा रहा है कि उससे उसे लगाव हो गया तो कहीं क्रेच मालिक कुत्ते पर अपना मालिकाना हक जता देता है। किसी भी सूरत में समझौता पालतू कुत्तों के असली मालिक को ही करना पड़ रहा है और इसकी खास वजह है।

English summary

Fight is going on in Kolkata over pet dogs, creche owners are not ready to return because ownership issue is not clear