भवानीपुर में बवाल: दिलीप घोष ने की चुनाव टालने की मांग, EC ने ममता सरकार से मांगी रिपोर्ट

West Bengal

oi-Pallavi Kumari

कोलकाता, 27 सितंबर: पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर आज सोमवार (27 सितंबर) को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को कथित रूप से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मियों ने पिस्तौल निकाल ली थी। इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अब ममता बनर्जी की सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने आज भवानीपुर के हंगामे को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने राज्य की सरकार से शाम चार बजे तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। वहीं दिलीप घोष ने उपचुनाव को स्थगित करने की भी मांग की है।

बीजेपी नेता दिलीप घोष ने चुनाव आयोग से मांग की है कि 30 सितंबर को होने वाले भवानीपुर उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने सोमवार (27 सितंबर) को कहा कि हमें चुनाव प्रचार करने से भवानीपुर में रोका गया है, इसलिए चुनाव को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। दिलीप घोष ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन पर और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कैडर द्वारा प्रचार अभियान के दौरान हमला किया गया है।

दिलीप घोष ने कहा कि वह भवानीपुर में पर्चे बांट रहे थे जब टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "फिर मैं एक टीकाकरण केंद्र में गया। उन्होंने वहां आकर मेरा घेराव किया। वहां मुझ पर हमला किया गया। हमारे कार्यकर्ताओं की पिटाई शुरू कर दी गई। दिलीप घोष ने कहा, ''सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ है।''

बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प पर पश्चिम बंगाल भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यहां स्थिति बहुत नाज़ुक है लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यहां लोकतांत्रिक तरह से चुनाव होने का माहौल भी नहीं है।

बता दें कि हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर में 30 सितंबर 2021 को उपचुनाव होने वाले हैं। इस सीट से ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी की प्रियंका टिबरेवाल से है। 27 सितंबर को भवानीपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था।

1.1 How safe is the life of the common man in this state when public representative is being attacked in Bhabanipur, the home turf of Madam Chief Minister ? pic.twitter.com/bgU2DLqEiu