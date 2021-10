Durga Puja 2021: कोलकाता में 'बुर्ज खलीफा' का Video देखिए, जानिए किसे हो रही है परेशानी

West Bengal

oi-Anjan Kumar Chaudhary

कोलकाता, 12 अक्टूबर: कोलकाता में दुबई की गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा की थीम पर दुर्गा पुजा का एक भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की जबर्दस्त भीड़ उमड़ रही है। जो भी इस पंडाल के बारे में सुन रहा है वह इस ओर आए बिना नहीं रुक पा रहा है। आयोजकों ने इस पंडाल में ऐसे लेजर लाइट्स लगवाए हैं कि उससे कोलकाता में ही थोड़ी देर के लिए दुबई की झलक महसूस हो रही है। लेकिन, पंडाल में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे कोविड-19 प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। (वीडियो खबर के अंत में है)

English summary

In Kolkata, the laser lights were switched off in the Durga Puja pandal made on theme of Burj Khalifa of Dubai, the pilots has complained