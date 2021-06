पश्चिम बंगाल: BJP छोड़ TMC में शामिल हो सकते हैं मुकुल रॉय, ममता बनर्जी के साथ आज शाम बैठक

West Bengal

oi-Rizwan M

कोलकाता, 11 जून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर उत्तर सीट से विधायक मुकुल रॉय की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, आज शाम कोलकाता में मुकुल रॉय अपने बेटे सुभ्रांशु के साथ राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। जिसके बाद उनकी टीएमसी में वापसी की घोषणा हो सकती है।

ममता बनर्जी से मिलने पर राकेश टिकैत बोले- क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला जो परमिशन लेता?

English summary

BJP National Vice President Mukul Roy is likely to join TMC. The decision regarding his joining will be taken after his meeting