'लटके-झटके' वाले बयान पर बढ़ी अजय राय की मुश्किलें, दर्ज हुआ केस, महिला आयोग ने भी भेजा नोटिस

Congress Leader Ajay Rai: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए अपने बयान के बाद कांग्रेस नेता अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अदय राय के बयान का संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है।

Varanasi

oi-Rahul Goyal

Congress Leader Ajay Rai: कांग्रेस नेता अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, अजय राय ने हाल में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर एक बयान दिया था, जिसपर सियासी घमासान मचा हुआ है। तो वहीं, अब राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने अजय राय के बयान का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी का संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने अजय राय को समन जारी करते हुए इस मामले में सुनवाई निर्धारित की है और अजय राय को 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा है।

तो वहीं, अजय राय के खिलाफ सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोनभद्र जिले की बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह ने अजय राय के खिलाफ यह केस दर्ज कराया है। पुष्पा सिंह की तहरीर पर पुलिस ने 354A, 501 और 509 के तहत केस दर्ज किया है।

National Commission for Women has taken cognizance of the misogynistic remark made by Congress leader Ajay Rai against Union Minister Smriti Irani. The Commission has scheduled a hearing in the matter and sent a notice to Ajay Rai to appear before it on December 28 at 12 pm: NCW pic.twitter.com/nwE9fRStr3