पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को क्यों कहना पड़ा...' नहीं तो घर बैठ जाऊंगा', जानिए क्या है मामला

Uttarakhand

oi-Pavan Nautiyal

देहरादून, 16 फरवरी। मतदान के बाद सियासी दलों में जीत-हार के लिए गुणा भाग शुरू हो गए हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने सनसनी फैला दी है। मतदान के ठीक बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जीत को लेकर जब सवाल किया गया तो हरीश रावत ने कहा कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वह मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। तीसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हरीश रावत के इस बयान के बाद से कांग्रेस के अंदर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। जिसका असर आने वाले दिनों में भी नजर आना तय है।

English summary

Why did former Chief Minister Harish Rawat have to say, otherwise I will sit at home, know what is the matter