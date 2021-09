उत्तराखंड में बारिश से तबाही, नदी का पुल गिरा, देहरादून-रानीपोखरी-ऋषिकेश राजमार्ग बाधित- VIDEO

Uttarakhand

oi-Vijay

देहरादून। हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश व भूस्खलन से जूझ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में जलभराव से आबाद इलाके मुसीबतों से घिरे हैं। वहीं, बीती रात भारी बारिश के कारण देहरादून-रानीपोखरी-ऋषिकेश राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। जाखन नदी पर बने पुल के कुछ हिस्से टूट गए। उसके बाद पुल का अगला हिस्सा गिरकर बह गया। इसी के साथ वाहन भी नदी की जलधारा में बहते दिखे। बता दें कि, पिछले दिनों ही लोगों और छोटे वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। रात के बारिश के बाद से हालात अब काफी खराब हो गए हैं। न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मार्ग पूरी तरह बंद है।

पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे भी बाधित

बीते रोज हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला के ज्योरी इलाके के पास पहाड़ टूटकर ढह गया। जिससे नेशनल हाईवे-5 की राह रुक गई। सड़क पूरी तरह खराब हो गई और वहां पहाड़ी का मलबा जमा हो गया। टूटे पहाड़ की बड़ी-बड़ी शिलाएं तेज आवाज के साथ नीचे गिरीं। पता चलने पर प्रशासन ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एसडीएम रामपुर और एक पुलिस-जाब्ते को मौके पर भेजा। सूचना मिलने पर उच्चाधिकारी भी रवाना हो गए। न्यूज एजेंसी ने बताया कि, NH-5 पर हुए भूस्खलन में कोई मानव या संपत्ति के नुकसान की तो सूचना नहीं है। हालांकि, रास्ता रुक गया है।

#WATCH | Uttarakhand: An alternative route on Dehradun-Ranipokhari-Rishikesh highway created to facilitate movement of people & small vehicles was swept away due to heavy rains last night.

The route was created after parts of a bridge over Jakhan river collapsed on August 27. pic.twitter.com/9HdwZVVLtV