धामी सरकार ने 4200 ग्रेड पे को लेकर निकाला बीच का रास्ता, पर नहीं थमा विवाद, जानिए क्या होगा अब अगला कदम

देहरादून, 12 सितंबर। उत्तराखंड में धामी सरकार पुलिस जवानों के 4200 ग्रेड पे के मामले का समाधान निकालने की बात तो कर रही है, लेकिन अंदरखाने एक बार फिर इस फैसले से पुलिसकर्मियों के संतुष्ट न होने की बात सामने आ रही है। उत्तराखंड में लंबे समय से पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर चल रहे आक्रोश को थामने के लिए सरकार ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए सीएम ने एएसआई का नया पद सृजित करने और 1750 नए पद सृजित करने का आदेश जारी किया है। नए रैंक का ग्रेड पे 4200 रखा गया है। इस फैसले का पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी ने भी सराहना की है। लेकिन जिन पुलिसकर्मियों को इसका लाभ मिलना है, वो इससे आर्थिक नुकसान होने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं अब इस पूरे मसले पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है।

