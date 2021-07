उत्तराखंड: नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले- नौजवानों को मिलेंगे रोजगार के अवसर, पीड़ा समझता हूं

Uttarakhand

oi-Akarsh Shukla

देहरादून, 04 जुलाई। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ लेने के साथ ही पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सबसे युवा और 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीएम के तौर पर कमान संभालने के बाद सीएम धामी ने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार, पर्यटन और चारधान यात्रा संबंधि मुद्दों पर सर्वप्रथम काम करने की बात कही। उन्होंने सीएम पद की जिम्मेदारी देने के लिए बीजेपी नेतृत्व का धन्यवाद भी किया।

पुष्कर सिंह धामी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'एक सैनिक के परिवार में पैदा हुए जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, उसके बाद भी मुझे मुख्य सेवक के रूप में मेरी पार्टी (भाजपा) ने काम करने का अवसर प्रदान किया है।' उन्होंने कहा, हमारे यहां जो पोस्ट खाली हैं, हम उन्हें भरेंगे और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। मैं यहां की समस्याओं को भलीभांति जानता हूं, समस्याओं के समाधान के लिए लोगों के बीच जाऊंगा। पर्यटन को खोलना और चारधाम यात्रा चलाना प्रदेश के लिए नितांत जरूरी है।' नए सीएम ने आगे कहा, 'मैं उम्र में छोटा हूं, हर कोई अनुभवी है। मेरी पार्टी के लिए, जिसने मुझे यह अवसर दिया है, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं युवा और अनुभवी सदस्यों को एक साथ रखूं और पार्टी और राज्य के काम को आगे बढ़ाऊं।'

मोदी-शाह ने दी बधाई

उत्तराखंड के सीएम के रूप में शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी को पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड CM के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से देवभूमि उत्तराखंड की विकास यात्रा और जनकल्याण के कार्यों को नई ऊर्जा व गति प्रदान करेंगे।'

I have been working among youngsters & I understand the issues very well. COVID has impacted their livelihood. We will try to make the situation better for them & will try to appoint youngsters for the vacant posts in the State: Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami pic.twitter.com/sCUz3VBksF